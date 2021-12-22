Сотрудник воронежской ГИМС заплатит 200 тысяч штрафа за выдачу прав без экзаменов

Нарушение продолжалось несколько месяцев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Левобережный райсуд Воронежа признал инспектора по маломерным судам - руководителя инспекторского отделения Воронежа виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Течение нескольких месяцев предоставлял экзаменационной комиссии Центра ГИМС недостоверную информацию об успешной сдаче практической и теоретической части экзамена на право управления маломерным судном. При этом кандидаты на экзамене даже не присутствовали.

Суд назначил инспектору наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.