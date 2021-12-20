Воронежская пенсионерка отдала 145 тысяч за "попавшую в ДТП внучку"

За минувшие сутки воронежцы лишились 196 тысяч из-за дистанционных мошенников. Четыре преступления совершены под предлогом продажи товаров и услуг, другие - под предлогом получения выигрыша, помощи родственнику, попавшему в ДТП, и несанкционированного доступа к карте.

83-летней жительнице Воронежа позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудников полиции, и сообщил, что ее внучка попала в ДТП. Якобы она переходила дорогу в неположенном месте и водитель в попытке избежать наезда на нее совершил ДТП, разбил машину и получил травмы. На лечение мужчине срочно нужны деньги, иначе внучке грозит уголовная ответственность. Потом незнакомец передал трубку плачущей «внучке». Пенсионерка сначала не поверила, высказав предположение, что голос не похож на внучкин. Однако мужчина объяснил, что девушка разбила губу.

Напуганная пенсионерка согласилась отдать все, что у нее есть – 145 тысяч рублей. Деньги она передала с посыльным, который вскоре пришел в квартиру женщины. И только потом потерпевшая узнала, что с внучкой все в порядке и в аварию она не попадала.