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Общество19 декабря 2021 11:31

Улицы Воронежа расчищают от снега

Колонны техники оперативно устраняют последствия метели
Ярослав ИВАНОВ
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скрин с видео мэрии Воронежа

скрин с видео мэрии Воронежа

Как и предупреждали синоптики, утром 19 декабря Воронеж накрыл снегопад. Несмотря на выходной день, коммунальщики активно включились в борьбу с устранением последствий непогоды, хотя метель еще не закончилась.

- Во всех районах комбинатами благоустройства ведется работа по всем направлениям – по магистралям, по тротуарным частям, на остановках. Выполняются все необходимые технологические процессы, которые призваны сделать движение безопасным – посыпка и подметание проезжих и пешеходных частей, - отметили в мэрии Воронежа.

По прогнозам метеорологов, снегопад продлится до следующего утра. А на следующей неделе воронежцев ждут морозы.

фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа