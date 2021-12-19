Улицы Воронежа расчищают от снега

скрин с видео мэрии Воронежа

Как и предупреждали синоптики, утром 19 декабря Воронеж накрыл снегопад. Несмотря на выходной день, коммунальщики активно включились в борьбу с устранением последствий непогоды, хотя метель еще не закончилась.

- Во всех районах комбинатами благоустройства ведется работа по всем направлениям – по магистралям, по тротуарным частям, на остановках. Выполняются все необходимые технологические процессы, которые призваны сделать движение безопасным – посыпка и подметание проезжих и пешеходных частей, - отметили в мэрии Воронежа.

По прогнозам метеорологов, снегопад продлится до следующего утра. А на следующей неделе воронежцев ждут морозы.