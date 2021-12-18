В пятницу на дорогах Воронежской области пострадали пять пешеходов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что за 17 декабря на дорогах Воронежской области произошло пять ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали пять человек.

Около 07.40 на улице Моисеева 37-летний воронежец на «Опель Астра», выезжая их парковочного кармана задним ходом не заметил 66-летнюю местную жительницу, переходящую дорогу, и наехал на нее. В результате женщина получила различные травмы и попала в больницу.

В тот же день в 18.30 часов на улице Матросова, 57-летний местный житель, управляя автобусом МАЗ-103465, сбил 19-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. С травмами молодого человека доставили в больницу.