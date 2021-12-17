В Воронеже отреставрируют три исторических здания

Самые масштабные работы предстоит провести в Доме Михайлова на проспекте Революции. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже приведут в порядок три исторических дома. Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Самое известное из них – Дом Михайлова на проспекте Революции, 47. Там отремонтируют крышу, фундамент, подвалы и инженерные системы. Здание было построено в 1888–1889 гг. по проекту архитектора А.М. Баранова для купца Н.А. Михайлова. Он содержал здесь магазин часов и ювелирных изделий.

Дом был известен Михайловскими часами, поставленными купцом возле здания на тротуаре в середине 1890-х годов. У них было три циферблата, которые приводились в действие механизмом, установленным внутри дома.

Во время послевоенного восстановления фасады бывших домов И.Ф. Вонсовича (№ 45 по проспекту Революции) и Н.А. Михайлова были объединены общим декором и сейчас выглядят как одно здание в стилистике эпохи Возрождения.

Кроме того, починят крышу в комплексе зданий «Дом ротных командиров Романовской слободы» (улица Краснознаменная, 11). Здание, имеющее и другое название Чижовские казармы, расположено в кварталах между улицами Краснознаменная, Чапаева, маршала Неделина и Казарменным переулком.

Казармы, построенные в период 1910-1914 гг., во время Гражданской войны здания были сильно разрушены, потом восстановлены. В 1921 г. там был сформирован и размещен 23-й стрелковый запасной полк, которым командовал будущий писатель А.П. Гайдар. С июля 1923 г. до начала Великой Отечественной войны в казармах размещалась 19-я стрелковая дивизия (милиционная), и они назывались Красными казармами, а потом Военным городком № 1 им. Фрунзе.

Некоторые здания комплекса сохранились и сейчас. Они представляют собой одно-двух-трехэтажные постройки из красного кирпича.

В годы Великой Отечественной войны здание снова получило значительные повреждения. Были разрушены перекрытия и крыша. После войны здание восстановили и снова использовали как казармы. Сейчас это многоквартирный жилой дом.

Также приведут в порядок флигель усадьбы Ремесленной управы по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 87а. Там отремонтируют инженерные системы.

Здание является частью застройки городской усадьбы, принадлежавшей Воронежской ремесленной управе. Его возвели в 1900 году взамен стоявшего на его месте одноэтажного флигеля. С середины XIX века и до 1917 года дом и флигель занимала Воронежская ремесленная управа. С 1900 по 1917 год во флигеле также размещалась Ольгинская ремесленная богадельня. В 1918 году здесь расположился первый городской комитет комсомола и редакция журнала «Юный пролетарий». В том же году вышел номер журнала, в котором впервые опубликовали стихи Андрея Платонова.

Во время войны здесь квартировали немцы. В ходе одной из бомбардировок снаряд попал прямо в здание. Кроме разрушения крыши, перекрытий и части стен, оказалась засыпанной западная часть подвалов. После войны флигель стал жилым многоквартирным домом.

Работы во всех трех зданиях должны закончить к сентябрю 2022 года.