В Воронеж придут сначала сильный снегопад, а потом аномальные морозы

Долгожданный снегопад начнется в Воронеже 19 декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские метеорологи сообщили, что уже на ближайших выходных начнется настоящая зима. В ночь на 18 декабря пойдет снег. 19 декабря он усилится. Снегопад продлится до вечера 20 декабря. Потом он ослабнет, зато придут сильные морозы.

- В период с 21 по 25 декабря даже днем температура понизится до аномальных для начала зимы (особенно в нынешних условиях, когда декабрь был достаточно теплым) – 15…-21 градуса. Связано это с действием антициклона, центр которого находится на северном Урале. Он будет затягивать к нам холодный арктический воздух, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – С 26 декабря, по предварительным прогнозам, немного потеплеет. Ночью до -15 градусов, днем до -10.

В субботу, 18 декабря, ночью вместо северо-западного подует северный ветер. Он принесет с собой -1 градус и небольшой снег. Днем температура не изменится. Слабый снег продолжит идти.

В ночь на воскресенье, 19 декабря, вернется северо-западный ветер. Похолодает до -3 градусов. Снова синоптики прогнозируют небольшой снег. Он резко усилится днем. Подует сильный западный ветер с порывами до 16 м/с, температура поднимется до -1 градуса.

В понедельник, 20 декабря, ночью опять смена ветра – на этот раз на северо-западный. При этом он по-прежнему будет сильным – до 15 м/с. Температуру метеорологи обещают в районе -2 градусов. Снегопад не прекратится ни ночью, ни днем, когда потеплеет до -1.

В ночь на вторник, 21 декабря, подует северный ветер, но уже не такой сильный. Снег тоже поутихнет, зато придет мороз в -16 градусов. Днем из-за туч будет выглядывать солнце. При этом температура поднимется всего до -15 градусов.