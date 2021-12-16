Жительница Воронежа «развела» на деньги 25 человек

Сотрудники уголовного розыска в конце концов задержали мошенницу, долго скрывавшуюся от них в Ростове-на-Дону. Фото: из архива «КП»

Сотрудники уголовного розыска уличили 49-летнюю жительницу Воронежа в 25 мошенничествах. В Советском районе женщина заключила договоры на продажу лестниц из камня, взяла предоплату, но товар так и не дошел до покупателей. Так она обманула 36-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.

А еще до этого в дежурную часть отделов полиции Воронежа обратились больше двух десятков человек. Все эти люди рассказали, что стали жертвой мошенницы. Оперативники выяснили, что с августа по декабрь 2021 года они обращались к женщине, желая купить памятники. Аферистка составляла договоры, в которых прописывала цену услуги и сроки поставки. Но товар так и не доставляла заказчикам, придумывая разные отговорки. А потом мошенница отключила свой мобильник.

Сотрудники уголовного розыска задержали аферистку, которая долго скрывалась в Ростове-на-Дону. В отделе полиции женщина рассказала, что раньше у нее был официально зарегистрированный бизнес, но она обанкротилась. И решила брать заказы, но не выполнять их. В отношении преступницы возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».