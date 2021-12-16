В Воронеже будут судить женщину, сбившую насмерть пенсионерку

Расследование уголовного дела направлено на рассмотрение в Коминтерновский районный суд. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Специализированный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области завершил предварительное следствие по инциденту, произошедшему на Московском проспекте в сентябре этого года.

18 сентября в 20:37 в Воронеже у дома «42Б» по Московскому проспекту 29-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Рено Логан», ехала по Московскому проспекту со стороны ул. Лидии Рябцевой в направлении ул. 45-й Стрелковой дивизии.

В среднем ряду она наехала на 82-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения машины. В ДТП пешеход получила телесные повреждения, в результате которых скончалась в медучреждении.

В ходе проведенных судебных экспертиз выяснилось, что скорость автомобиля составляла 55 - 60 километров в час, но в действиях обвиняемой обнаружены нарушения сразу нескольких пунктов ПДД.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, подозреваемая полностью признала свою вину и возместила семье погибшей моральный вред.

Расследование уголовного дела направлено на рассмотрение в Коминтерновский районный суд.