Житель воронежской области сдал в металлолом чужой внедорожник

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

68-летний житель Новохоперского района обнаружил, что из гаража пропал принадлежащий ему УАЗ-469, который длительное время был неисправен. Стоимость автомобиля потерпевший оценил в 30 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением о краже в полицию.

Полицейские начали поиски подозреваемого и задержали 32-летнего безработного местного жителя. Молодой человек ранее уже был судим. Он рассказал оперативникам, что случайно узнал от знакомых о давно стоящем в одном из боксов неисправном внедорожнике, и решил его похитить, пользуясь длительным отсутствием владельца машины

В ночь с 10 на 11 декабря злоумышленник подъехал к гаражу на своей машине, вскрыл гараж и отбуксировал УАЗ в ближайший пункт приема металлолома. Там за внедорожник он выручил 28 тысяч рублей, которые, впоследствии, потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.