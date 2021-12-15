Воронежцам бесплатно покажут фильм с Юрием Никулиным

В 11 районах Воронежской области в декабре покажут фильм «Чучело» Ролана Быкова. Картину продемонстируют в рамках областного киномарафона «Разговор с актером». В этот раз он будет приурочен ко дню рождения Юрия Никулина (18 декабря). В этой советской картине Юрий Никулин сыграл одну из последних своих ролей - дедушку главной героини.

Кинопоказы пройдут бесплатно в муниципальных киноучреждениях в Бобровском, Богучарском, Верхнехавском, Воробьевском, Грибановском, Нижнедевицком, Новохоперском, Павловском, Подгоренском, Репьевском и Терновском районах, сообщил Воронежский областной центр народного творчества и кино.