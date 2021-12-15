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Здоровье15 декабря 2021 5:17

В больнице в Воронежской области ковидную елку нарядили таблетками

И надели на дерево халат и маски
Ярослав ИВАНОВ
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скрин Мой и твой Воронеж

скрин Мой и твой Воронеж

Вместо шаров - упаковки таблеток и баночки для анализов, вместо сосулек - шприцы. В поворинской больнице нарядили елку чем смогли. Вполне тематически. На дерево надели халат, повесили маски, а под ствол положили подарочные коробки в надписью "вакцина". Снимки "ковидного" арт-объекта появились в паблике "Мой и твой Воронеж".

Не все оценили врачебный юмор: кто-то написал, что это "маразм", "жутковато", "на ангела смерти похожа". Хотя многие оценили такую елку положительно: "оригинально", "прикольно", "с изюминкой".