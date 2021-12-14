Воронежца будут судить за распространение фальшивых купюр

Во время обыска полицейские изъяли восемь поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

37-летнему жителю Воронежа грозит лишение свободы на срок до восьми лет в соответствии с частью 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

По версии следствия, с начала августа текущего года злоумышленник неоднократно расплачивался поддельными банкнотами номиналом 5000 рублей в розничных торговых павильонах, сетевых магазинах, преимущественно расположенных в юго-западном районе города, а также периодически пользовался услугами сервиса по доставке еды. Приобретая недорогие товары, подсудимый получал сдачу подлинными купюрами.

Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли восемь поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Оперативные выяснили, что 24 фальшивые банкноты по пять тысяч рублей мужчина приобрел через интернет.