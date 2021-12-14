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Общество14 декабря 2021 9:46

В Воронежской области за сутки от коронавируса скончались еще 54 человека

Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Несмотря на снижение порога заболеваемости в Воронежской области, летальных исходов от осложнений коронавируса меньше не становится. По данным санитарных врачей, за минувшие сутки скончались еще 54 человека. Об этом днем 14 декабря сообщили в пресс-центре облправительства.

Всего с начала пандемии жертвами опасного недуга стали более 9,6 тысяч пациентов.

Диагноз COVID-19 за последние 24 часа подтвердился еще у 553 жителей региона. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 186 887 человек.

Между тем, количество выздоровевших превысило 133 тысячи. За последние сутки от ковида вылечились 726 человек.