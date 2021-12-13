В райцентре Воронежской области на пожаре погибли два человека

С пожаром справились через 13 минут после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 13 декабря, в 00.25 в Павловске на улице Кирова загорелся частный дом.

- На место ЧП приехали три пожарные машины, в ликвидации огня участвовали 12 сотрудников МЧС. Пламя потушили в 00.38. Однако к тому времени дом 4х8 метров был сильно поврежден огнем по всей площади. Рухнул чердак. Внутри дома обнаружили тела 63-летнего мужчины и 51-летней женщины. Причину возгорания устанавливают, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Напомним, в Воронеже 13 декабря около шести утра загорелась квартира в Центральном районе в доме № 20 на улице Алексеевского. На пожаре погибли мужчины 64 и 39 лет.