Воронежцы жалуются на зловонную реку из бесхозного канализационного колодца

Фото пресс-службы РВК-Воронеж

Жители частного сектора на улице Беговой в Воронеже в последнее время часто сталкиваются с коммунальными авариями на канализации. Из-за постоянных заторов нечистоты из колодца в районе дома №37 потоком устремляются в квартал частной застройки, затопляя дороги. В последний раз, по словам горожан, зловонная река текла несколько дней.

В водоканале рассказали, что жители квартала сами виноваты в неполадках канализации: они смывают в унитазы то, чему место в мусорном контейнере. Вот и в этот раз аварийная бригада вытащила из бесхозного колодца горы бумажных салфеток, ватных палочек, наполнителей для кошачьих туалетов, предметов личной гигиены. Чтобы очистить колодец, рабочим потребовалось несколько часов, отметили в РВК-Воронеж.