Воронежскую УК наказали за двойные квитанции

Воронежская государственная жилищная инспекция провела внеплановую проверку по факту выпуска двойных квитанций в доме №68 по улице Кольцовской.

Как установила проверка, еще 29 июня 2021 года ООО «УК Борей» представило в государственную жилищную инспекцию Воронежской области заявление о внесении в реестр лицензий Воронежской области сведений об управлении многоквартирным домом № 68 по ул. Кольцовской. Основанием стало решение общего собрания собственников дома о переходе от УК Ленинского района УК Борей.

Рассмотрев заявление, ГЖИ приняла решение о внесении в реестр лицензий сведений о прекращении управления УК Ленинского района многоквартирным домом № 68 по ул. Кольцовской г. Воронежа и о начале управления домом ООО «УК Борей».

По закону новая УК может приступить к исполнению своих обязанностей и выпуску квитанций только после внесения в реестр лицензий сведений об управлении многоквартирным домом. Однако в реестре за домом №68 по Кольцовской закреплена УК Ленинского района. Сведения о переходе дома к УК «Борей» внесены лишь с 1 сентября 2021 года.

- АО «УК Ленинского района» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании решения инспекции незаконным, одновременно представив ходатайство о запрете вносить изменения в реестр лицензий до вступления в законную силу решения суда, - рассказали в ГЖИ. - Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил ходатайство и принял обеспечительные меры о запрете госжилинспекции вносить изменения в реестр лицензий Воронежской области в отношении указанного многоквартирного дома.

21 сентября 2021 года Арбитражный суд Воронежской области отказал АО «УК Ленинского района» в признании решения инспекции от 19.08.2021 незаконным. Но принятые судом обеспечительные меры действуют, так как решение суда по настоящее время не вступило в законную силу.

Таким образом до внесения в реестр лицензий Воронежской области изменений исполнителем ЖКУ с сентября 2021 года по настоящее время является АО «УК Ленинского района».

- Разбирательства в суде мы начали по просьбе собственников многоквартирного дома. Их очень возмутило то, что собрание за другую УК в реальности не проводилось, свои подписи в протоколе общего собрания жители не ставили, но в итоге им неожиданно пришли квитанции от другой компании. Проконсультировавшись с жильцами, мы приняли решение помочь им отстоять свои права в суде. Надеемся, суд примет взвешенное решение и учтет пожелания собственников дома, - рассказали в УК Ленинского района.

По итогам проверки жилищной инспекцией установлено, что ООО «УК Борей» нарушило требования Жилищного кодекса и незаконно приступило к управлению домом № 68 по ул. Кольцовской.

За это на УК составлены протоколы об административных правонарушениях.