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Происшествия13 декабря 2021 11:19

В Воронежской области водитель «Нивы» врезался в «КамАЗ» и попал в больницу

Задетый внедорожником грузовик еще и протаранил стоявшую впереди «Тойоту»
Юрий КОЗЛОВ
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42-летнего водителя "Нивы" на скорой отвезли в больницу.

42-летнего водителя "Нивы" на скорой отвезли в больницу.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 13 декабря, в 4.30 на улице Октябрьской поселка Таловая случилась авария. 42-летний водитель «Нивы» вылетел на обочину дороги и врезался в припаркованный «КамАЗ». Грузовик в свою очередь ударил стоявшую впереди «Тойоту-Камри».

Водитель «Нивы» получил травмы, его отвезли в Бобровскую районную больницу. Во время аварии ни в «КамАЗе», ни в «Тойоте» никого не было. И грузовик, и японская иномарка принадлежат одному владельцу – 58-летнему мужчине. Ему добавилось забот – обе машины придется ремонтировать.