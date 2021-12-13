Работникам воронежского завода «Рудгормаш» задолжали зарплату на сумму более 7 миллионов рублей

Фото с сайта ООО УК «Рудгормаш». Фото: другой источник.

На ООО УК «Рудгормаш» пришел с внезапной проверкой инспектор труда. Обычно такой визит связан с жалобой. В данном случае, видимо, она массовая. Дело в том, что в ходе проверки инспектор выяснил, что 448 сотрудникам задолжали более семи миллионов рублей. Виновников этого безобразия обещали привлечь к административной ответственности.

Напомним, на предприятии, занимающемся разработкой, производством и продажей горной техники, уже достаточно давно возникли финансовые проблемы. В 2016 году уже возникала схожая ситуация. Только тогда ООО УК «Рудгормаш» и ее дочернее предприятие ООО «РГМ-Комплект» задолжали сотрудникам в общей сложности более 22 миллионов рублей.