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Общество12 декабря 2021 14:31

В Воронеж из-за тумана не могут прилететь четыре самолета из Москвы

В аэропорту утверждают, что причина задержки – погодные условия в столице
Олег КУЗНЕЦОВ
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Из-за тумана в Москве задержали вылет в Воронеж четырех самолетов.

Из-за тумана в Москве задержали вылет в Воронеж четырех самолетов.

Фото: Константин ИВШИН

В Воронеж не могут прилететь четыре авиарейса из московского аэропорта «Домодедово». Все они должны были приземлиться в столице Черноземья еще в 14.00, однако пока они еще так и не сели. Соответственно задерживается и вылет их обратно. Он был запланирован на 14.40, но теперь перенесен, как минимум, до 18.02.

- Причина задержки – туман в Москве, - пояснили в Воронежском аэропорту. – У нас с видимостью тоже не все в порядке, но это не мешает отправлять рейсы по расписанию.

Напомним, в Воронеже объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололеда.