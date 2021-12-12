Под Воронежем мужчина получил в наследство две банки пороха

Сотрудники уголовного розыска нашли в гараже у жителя Каширского района 278 граммов пороха. Фото: из архива «КП»

Каширские полицейские получили оперативную информацию о том, что 33-летний житель улицы Садовой села Мосальское может хранить взрывчатые вещества. И нагрянули к мужчине с обыском. Сотрудники уголовного розыска потрудились не зря. В гараже на верстаках они обнаружили и изъяли 278 граммов вещества серо-зеленого цвета, лежавшее в двух железных банках и пакете. Эксперты установили, что это взрывчатый бездымный порох марки «Сокол».

Мужчину доставили в отдел полиции. Он заявил, что порох получил в наследство от родственника около двух лет назад. И хранил его якобы для изготовления петард и салютов.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.