В Воронеже пропала 42-летняя женщина с черной сумкой

Наталью Угнивенко ищут уже четыре дня.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
В Воронеже пропала 42-летняя Наталья Угнивенко, живущая в Советском районе. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Воронеж».
Женщина ушла из дома 8 декабря, захватив с собой телефон. В тот день она не вернулась. А когда забеспокоившиеся родственники стали звонить ее, телефон оказался вне сети.
Приметы Натальи: рост 170 сантиметров, черные волосы до плеч, зеленые глаза. В день, когда она пропала, 8 декабря, женщина была одета в темно-синий пуховик до колен, синие джинсы, обута в черные ботинки, на голове была розовая шапка. С собой Наталья в тот день взяла черную сумку.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Наталья, или где она может находиться, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.