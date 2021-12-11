Воронежские полицейские задержали мошенницу из сферы ритуальных услуг

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежские стражи порядка задержали 49-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в махинациях с кладбищенскими памятниками. Ранее к ним с заявлениями о 20 фактах мошенничества обратилось несколько человек. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 11 декабря.

Было установлено, что злоумышленница с августа по декабрь 2021 года принимала заказы по изготовлению памятников от воронежцев. Она составляла договоры, в которых указывалась стоимость и сроки поставки товара. Однако заказы так и не были выполнены в срок. Женщина сначала находила разные причины, почему доставка откладывалась, за затем и вовсе отключила телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленницу, которая долгое время скрывалась в Ростове-на-Дону, задержали. Она призналась, что раньше у нее был бизнес в сфере ритуальных услуг, но она обанкротилась. А таким образом она решила выйти из непростого положения. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.