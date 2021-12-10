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Происшествия10 декабря 2021 15:02

В Воронеже руководитель отдела медико-социальной экспертизы «заработала» уголовное дело за взятку в 40 тысяч рублей

По данным следствия, женщина потребовала деньги за установление бессрочной инвалидности третьей группы
Юрий КОЗЛОВ
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Взятка, полученная от инвалида, обернулась для начальницы отдела МСЭ уголовным делом.

Взятка, полученная от инвалида, обернулась для начальницы отдела МСЭ уголовным делом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 40-летней руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы. Ее подозревают в получении взятки. Вину женщины доказывают материалы, собранные оперативниками региональных УФСБ и ГУ МВД.

По предварительным данным, в ноябре 2018 года к руководителю одного из бюро ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы Воронежской области» обратилась женщина с просьбой установить бессрочно инвалидность третьей группы своему знакомому. Начальница потребовала за это 40 тысяч рублей. Хотя вообще это входило в ее служебные обязанности. Деньги ей в итоге вручила женщина, обращавшаяся с просьбой, эту сумму ей до этого передал сам инвалид. Руководителя отдела МСЭ задержали, на допросе она признала свою вину.

- Следователи СК допрашивают свидетелей, они провели необходимые осмотры и выемки. Вместе с оперативными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области наши сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, собирать доказательства вины женщины. Мы не исключаем, что начальница отдела совершала и другие аналогичные преступления, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.