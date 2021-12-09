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Общество9 декабря 2021 17:27

Программу чартерных авиарейсов Воронеж – Ташкент согласовали до 22 марта

График изменят весной с учетом летнего расписания
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Узбекская авиакомпания Qanot Sharq согласовала программу чартерных рейсов по направлению Ташкент – Воронеж – Ташкент. Полеты начнутся с 14 декабря 2021 года и продляться до 22 марта 2022-го. Затем график будет пересмотрен с учетом летнего расписания. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта имени Петра I 8 декабря.

В аэропорту также добавили, что билеты на рейсы можно бронировать без туристического пакета. Летать из столицы Черноземья в Узбекистан будут самолеты Airbus А320, сало рассчитан на 174 пассажира. Время в пути составит всего четыре часа.