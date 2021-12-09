В Воронежской области двух авторитетов начали судить за расправу над сельчанами

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Грибановский райсуд начал рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого стали два Терновских авторитета, покалечившие приятелей в местной купели. Мужчины 49 и 66 лет обвиняются в причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в суде 8 декабря.

По версии следствия, ЧП случилось в начале января 2021 года. Сначала мужчины повздорили дома у одного из обвиняемых. После этого потерпевшие сели в автомобиль и уехали. Через некоторое время, когда они решили искупаться в купели на окраине села Козловка, к ним подъехала машина. Из нее вышли оппоненты и открыли стрельбу из гладкоствольного оружия. Патроны оказались с дробью. Раненых мужчин добивали прикладами и кулаками.

Эксперты посчитали, что травмы жертв нападения были опасны для жизни. Авторитетам грозит до 12 лет лишения свободы.