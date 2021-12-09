Воронежский таксист при обгоне сбил девушку

Фото из группы «Аварии | ДТП | Воронежа» во «ВКонтакте» Фото: скриншот

Очевидцы сообщили, что в Воронеже на улице Транспортной водитель такси на «Ладе» сбил 17-летнюю девушку. ДТП произошло 8 декабря около 15:00. Фото с места ЧП выложили в группе «Аварии | ДТП | Воронежа» во «ВКонтакте».

Свидетели аварии рассказывают, что водитель в это время выполнял маневр - пытался обогнать снегоуборочную технику. Поэтому не успел затормозить перед пешеходом. Девушку от удара отбросило на обочину. Очевидцы вызвали полицию и скорую.

В ГИБДД города пояснили, что девушку госпитализировали, а по факту аварии проводится проверка.