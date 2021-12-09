Экс-начальник отдела воронежского ДИЗО признался в получении взятки

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Руководитель отдела правового обеспечения департамента земельных и имущественных отношений Воронежской области Александр Зражевский во время судебного заседания признался в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Речь идет о сумме в 100 тысяч рублей. Рассмотрение дела проходило в Левобережном райсуде Воронежа.

Напомним, что 37-летнему бывшему чиновнику вменяют эпизод, который произошел осенью 2019 года. Силовики полагают, что к нему обратилась женщина, которая попросила не возражать в суде против ее требований об урегулировании стоимости использования участка. За эту «услугу» экс-начальник отдела попросил 100 тысяч рублей.

При передаче денег его задержали силовики. На основании материалов УФСБ следователи возбудили уголовное дело.