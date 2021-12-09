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Общество9 декабря 2021 11:29

Гендиректор «Воронежсинтезкаучука» покинул свой пост

Илья Корженевский перешел на другую должность
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В АО «Воронежсинтезкаучук» кадровые перестановки. Как рассказали в пресс-центре предприятия (входит в нефтехимический холдинг «Сибур») 9 декабря, в ноябре покинул свой пост гендиректор Илья Корженевский.

Там пояснили, что он занял другую должность, перейдя на нее по программе ротации. Илья Корженевский в данный момент приступил к обязанностям директора по производству и технологии функции эффективности производства ООО «Сибур». Он будет работать над технологической эффективностью и повышением производительности труда.

Илья Корженевский проработал на предприятии более 20 лет. Начинал с должности слесаря-ремонтника. В октябре 2017 года стал руководителем «Воронежсинтезкаучук».

Кто будет новым гендиректором «Воронежсинтезкаучука» пока не известно. О его назначении в компании пообещали сообщить дополнительно.