В Воронеже женщина обвинила полицейского в том, что он избивал ее вместе с 10-летней дочкой

Полицейские проверяют информацию об избиениях их коллегой бывшей возлюбленной и ее дочери. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В телеграм-канале «Осторожно, новости» поведали жуткую историю. 35-летняя жительница Воронежа некоторое время крутила роман с 28-летним участковым. Однако потом, как говорится, прошла любовь, завяли помидоры.

Женщина попыталась прекратить общаться с полицейским. Но сделать это оказалось нелегко. У участкового на этот счет были другие планы. Он стал регулярно избивать бывшую возлюбленную, а также ее 10-летнюю дочь, а в конце ноября устроил погром в ее квартире. Участковый еще и установил средство слежения в ее машину. В итоге терпение женщины лопнуло, и она пошла в полицию.

- В оперативно-розыскную часть собственной безопасности обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее противоправных действий сотрудником одного из городских отделов полиции. По данному факту проведена проверка. Материалы для принятия решения направлены в следственные органы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.