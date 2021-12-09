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Происшествия9 декабря 2021 5:14

Житель Воронежской области хотел угнать машину, в которой не было бензина

Теперь ему светит до пяти лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
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Злоумышленник во всем сознался и пояснил, что он решил угнать автомобиль и доехать на нем до дома, так как идти было далеко.

Злоумышленник во всем сознался и пояснил, что он решил угнать автомобиль и доехать на нем до дома, так как идти было далеко.

Фото: Андрей КАРА

Житель Лисок сообщил в районный отдел полиции, что за ночь кто-то повредил его машину.

6 декабря злоумышленник проходил по улице 40 лет Победы и у одного из домов увидел припаркованный автомобиль ВАЗ-2104. Он камнем разбил боковое стекло, и залез в салон. Но запустить двигатель при помощи соединения проводов зажигания не смог, так как в баке не было бензина. Оставив автомобиль, злоумышленник ушел домой.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Он во всем сознался и пояснил, что он решил угнать автомобиль и доехать на нем до дома, так как идти было далеко.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.