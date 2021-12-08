В Воронеже высадят деревья в двух скверах и на трех улицах

Фото мэрии Воронежа

В Воронеж привезли очередную партию крупномерных саженцев деревьев с закрытой корневой системой. С учетом пожеланий горожан часть из них используют для озеленения сквера «Мирный» на улице Кропоткина. Здесь недавно прошло благоустройство, а теперь появятся 52 клена и 10 лип. Кроме деревьев экологи обещают высадить в сквере кустарники – кизильник и дерен.

- Люди довольны благоустройством, но переживали из-за отсутствия озеленения, – прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, в благоустройство сквера вложили около 30 млн рублей. Теперь здесь есть зона для семейного отдыха, детская площадка, спортивное оборудование и площадка для игры в волейбол.

В мэрии также рассказали, что новые деревья появятся еще на трех улицах - Краснознаменной, Ворошилова и Молодогвардейцев, и в сквере имени Куцыгина на улице Кирова. Сквер украсят 15 елей, а улицы - молодые липы и клены. Казна выделяет на их озеленение чуть более 1,5 млн рублей. Пока стоит отттепель и погода позволяет высаживать деревья с закрытой корневой системой, уточнили в городском управлении экологии.

Напомним, ранее сразу несколько подрядчиков, которые должны были поставить в город саженцы, сорвали контракты: – Уклонившийся от обязательств участник торгов отправился в реестр недобросовестных поставщиков. Второй контракт заключен, но еще не исполнен – бизнес ссылается на дополнительные нерабочие дни и просит срок до 15 декабря. Посмотрим, а в случае неисполнения – отправим в реестр. В нынешних условиях найти подрядчика на важную для муниципалитета работу по озеленению – это настоящая радость, – поделился Вадим Кстенин.