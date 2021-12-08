Росприроднадзор признал неэффективной очистку стоков воронежских предприятий

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального Управленя Росприроднадзора

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального Управленя Росприроднадзора в период с июля по октябрь 2021 года изучили состояние реки Дон и ее водоохранных зон на территории Воронежской и Липецкой областей.

В Воронежской области инспекторы Управления совместно с Воронежским филиалом ЦЛАТИ по ЦФО отобрали пробы в 12-ти контрольных точках в русле реки Дон. Воду отобрали в 500 метрах выше и ниже сброса сточных вод от очистных сооружений воронежского водоканала, Нововоронежского МУП «Аквасервис», Лискинского МУП «Водоканал», МКП «Богучаркоммунсервис», в зоне расположения Нововоронежской атомной станции АО «Росатом», а также в месте впадения реки Воронеж в реку Дон.

Во всех случаях в границах Воронежской области в Дону зафиксировали превышение ПДК по меди в 4 раза, БПК-5 - в 1,5 раза, нитрит-ионам - в 1,3 раза, марганцу и нефтепродуктам - в 1,1 раза.

- По итогам исследования 320 проб было установлено, что практически по каждому загрязняющему веществу как в фоновых, так и в контрольных точках отмечалось превышение концентраций предельно допустимых значений для водоемов рыбохозяйственного назначения, - отметили в управлении Росприроднадзора. - Это говорит о неэффективной работе очистных сооружений предприятий.

Этот факт подтверждается и результатами проверок на самих предприятиях – загрязнителях.