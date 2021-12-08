В Воронеже пройдет испанский уик-энд

С 10 по 12 декабря в Воронежской филармонии пройдет Испанский уик-энд. Музыканты исполнят произведения в испанском стиле композиторов разных стран.

10-11 декабря лауреат международных конкурсов Федор Амосов в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого сыграет Концерт для виолончели с оркестром Эдуара Лало. Испанский композитор создал его в 1877 году. Произведение было написано в тесном сотрудничестве с бельгийским виолончелистом Адольфом Фишером. Концерт впервые был исполнен в Зимнем цирке Парижа. Успех был настолько велик, что неделю спустя программу повторили. Концерт для виолончели с оркестром входит в репертуар ведущих виолончелистов мира.

Также в программе вечера - «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» Михаила Глинки, «Иберия» Клода Дебюсси и «Болеро» Равеля.

12 декабря в рамках абонемента №4 «Эта прекрасная классика» пройдет концерт Воронежского академического симфонического оркестра «Испания в музыке». Коллектив исполнит произведения Глинки, Сарасате, Равеля и Лало.