Воронежский пенсионер лишился 250 тысяч после звонка «из банка»

Еще четверо жителей Воронежской области стали жертвами дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились в общей сложности около полумиллиона рублей.

63-летний житель Коминтерновского района попался на старую схему развода – звонок из банка. Позвонила женщина, представилась сотрудником банка и сообщила, что с картой мужчины происходят махинации, неизвестные хотят оформить на него кредит. Она объяснила, что необходимо отменить данную операцию путем определенных действий со своим счетом. Мужчина по инструкции лже-сотрудницы пошел в ближайшее отделение банка, обналичил средства, положил их в электронную кассовую ячейку. А потом через банкомат совершил около 20 зачислений на счета, которые продиктовала лже-сотрудница. Женщина заверила пенсионера, что с ним свяжутся сотрудники правоохранительных органов для поиска злоумышленников, которые пытались похитить деньга, а в течение суток счет будет аннулирован, и ему вернутся деньги.

В итоге ничего, естественно, не вернулось. Ущерб составил 249 000 рублей.