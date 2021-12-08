В Воронеже назвали примерную дату окрытия уличных катков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы уличных катков, которые расположены в Центральном парке, Комсомольском сквере, в парках «Алые паруса», «Южный», рядом с ТРЦ «Максимир» и на Центральной площади в Новой Усмани, сообщили о дате открытия ледовых объектов.

- Мы каждый день получаем вопросы об открытии катка. Поверьте, мы и сами с нетерпением ждем этого момента. Поскольку у нас натуральный лед, который заливается вручную, он напрямую зависит от погодных условий. Для создания хорошего и крепкого льда, необходимо минимум 5-7 дней стабильно минусовой погоды от -3. Ориентировочно открытие планируется на 25 декабря. Но будем надеяться, что это произойдет раньше, - отметили организаторы.