Воронежец угрожал разбитыми стеклянными банками сотрудникам супермаркета

3 декабря воронежец пытался ограбить продуктовый. Полицию вызвали сотрудники супермаркета на Московском проспекте.

Около четырех часов дня в магазин зашел мужчина, обошел торговый зал, взял из холодильника несколько пачек сливочного масла и направился к выходу, минуя кассу. Его задержали сотрудники и проводили в служебный кабинет для разбирательства. Он вернул похищенное и собирался покинуть магазин, но сотрудники настаивали на вызове полицейских. Тогда мужчина схватил две банки с консервами, разбил и, угрожая осколками стекла, забрал со стола служебный мобильный телефон и скрылся.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 46-летнего рецидивиста задержали, похищенный мобильник у него изъяли.

За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.