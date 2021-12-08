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Происшествия8 декабря 2021 7:09

Воронежец угрожал разбитыми стеклянными банками сотрудникам супермаркета

Мужчину поймали на воровстве сливочного масла
Ярослав ИВАНОВ
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3 декабря воронежец пытался ограбить продуктовый. Полицию вызвали сотрудники супермаркета на Московском проспекте.

Около четырех часов дня в магазин зашел мужчина, обошел торговый зал, взял из холодильника несколько пачек сливочного масла и направился к выходу, минуя кассу. Его задержали сотрудники и проводили в служебный кабинет для разбирательства. Он вернул похищенное и собирался покинуть магазин, но сотрудники настаивали на вызове полицейских. Тогда мужчина схватил две банки с консервами, разбил и, угрожая осколками стекла, забрал со стола служебный мобильный телефон и скрылся.

По записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. 46-летнего рецидивиста задержали, похищенный мобильник у него изъяли.

За разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.