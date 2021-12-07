В Верхнехавском районе Воронежской области назначили нового прокурора

Новый прокурор Верхнехавского района Сергей Вяльцев. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В надзорном ведомстве Воронежской области определились с кандидатурой прокурора Верхнехавского района. Им стал Сергей Вяльцев. До этого назначения Сергей Иванович работал заместителем прокурора Воронежа.

Новому прокурору Верхнехавского района 39 лет. В надзорном ведомстве он работает с 2003 года. За это время Сергей Вяльцев был помощником Россошанского межрайонного прокурора Воронежской области, прокурора Железнодорожного района Воронежа, прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Затем ушел трудиться референтом отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета. Был заместителем руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета. И снова вернулся в надзорное ведомство. Был заместителем прокурора Центрального, а потом Железнодорожного районов Воронежа. С декабря 2020 года работал заместителем прокурора Воронежа.

Сергей Вяльцев женат, воспитывает дочь.