В Воронежской области женщина отдала лжецелителям 1,3 миллиона рублей

За один "сеанс лечения" пенсионерка перечисляла лжецелителям от 150 до 200 тысяч рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За помощью к лискинским полицейским обратилась 74-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что по телевизору увидела рекламу услуг по снятию порчи и лечению болезней. Она позвонила лжецелителям. Те пообещали помочь вылечить «клиентку» и снять с нее мифическую порчу.

Женщина три месяца перечисляла на банковские реквизиты, указанные мошенниками, плату за «сеансы лечения», каждый из которых обходился в сумму от 150 до 200 тысяч рублей. И только когда аферисты вытянули из пенсионерки 1,3 миллиона, она догадалась рассказать о «сеансах» родственникам. А те, естественно, сказали, что надо идти в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ««Мошенничество в особо крупном размере» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей), - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Всего в Воронежской области 6 ноября было 12 дистанционных афер. Доверчивые люди в результате лишились более 1,7 миллиона рублей. В очередной раз призываем не переводить деньги на чьи-то реквизиты по указанию незнакомцев. А если все же стали жертвой мошенников, не медлите с обращением в полицию. Так вы увеличивается шансы быстро найти преступников.