В Воронеже ищут водителя, сбившего пешехода на улице Кирова

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии сообщить по телефонам: 8(473)269-60-72, 112 или 02. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По предварительным данным, вчера, 6 декабря, в 2:40 в Воронеже у дома № 3 по улице Кирова неизвестный водитель на неизвестном автомобиле, двигаясь по улице Кирова, со стороны улицы Плехановская в сторону улицы 20-летия Октября, наехал на 27-летнего местного жителя.

Потерпевший переходил проезжую часть справа налево перпендикулярно движению вне пешеходного перехода, но в зоне видимости водителя.

В результате ДТП автомобиль с места происшествия скрылся, а пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личность водителя и марку автомобиля, покинувшего место ДТП, а также все обстоятельства и причины произошедшего.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии сообщить по телефонам: 8(473)269-60-72, 112 или 02. Конфиденциальность гарантирована.