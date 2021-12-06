В Воронежской области попавший в ДТП с трактором водитель отсудил у коммунальщиков 191 тысячу

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Аннинский райсуд удовлетворил иск местного водителя к коммунальщикам на более чем 190 тысяч рублей. Автомобилист попал в аварию с трактором, принадлежащим комбинату благоустройства, из-за чего понес убытки. Виновником ДТП признали именно тракториста. Об этом 6 декабря сообщил Аннинский райсуд.

Как оказалось, в декабре 2020-го на дороге в Анне столкнулись Nissan Qashqai и трактор ЛТЗ-60АБ, стоящий на балансе МКП «Благоустройство». По страховке водитель иномарки получил всего 56 тысяч рублей, сумма ремонт не покрыла. Он влетел автомобилисту в копеечку – в 227 900 рублей. Мужчина подал иск в суд на муниципальное предприятие на 171 900 рублей, еще 15 тысяч обошлись услуги независимого эксперта и 4 638 рублей госпошлина.

Суд встал на сторону пострадавшего автомобилиста и обязал МКП «Благоустройство» выплатить мужчине 191 538 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.