Уборка воронежского Кольцовского сквера обойдется почти в 3,8 млн рублей в 2022 году

В Воронеже нашли подрядчика на оказание услуг по комплексному обслуживанию Кольцовского сквера в 2022 году. Победителем конкурса, как и в прошлом году, оказалось ООО «Ас». Это следует из протокола аукциона, опубликованного на портале госзакупок.

Максимальная сумма контракта, которую выставили воронежские власти была 3,79 млн рублей. Единственным претендентом на участие стало вышеназванное ООО.

В роли заказчика выступает специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области. Деньги на эти цели выделят из регионального бюджета.