В Воронежской области в 2022 году построят три новые школы

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в регионе появятся еще три новые школы. Также власти области планируют создать более 3 тысяч мест в образовательных учреждениях. Планы на грядущий год обсудили на еженедельной планерке у губернатора 6 декабря.

Так, в 2021 году для реализации проекта «Образование» в регионе было выделено более 2, 99 млрд рублей. В 2022 году эта сумма будет не меньше. В Воронежской области планируется открыть 153 центра «Точка роста» и запустить еще один технопарк «Кванториум». Последний расположится на базе городской средней общеобразовательной школы №105.

Также будут обустроены новыми мастерскими две коррекционные школы.