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Общество6 декабря 2021 15:56

Родители пожаловались на травлю детей в воронежских школах

Обращения рассмотрела Уполномоченный по правам ребёнка в регионе
Евгения ФРОЛОВА
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Две мамы, обеспокоенные буллингом в школах, обратились к Уполномоченному по правам ребенка в Воронежской области. О том, в чем была суть претензий родительниц, рассказали в правительстве региона.

В первом случае мама шестиклассника пожаловалась на то, что их семья отказалась сдавать деньги на проведение досуга учеников. После этого ребенка начали травить одноклассники, которых «подстегивали» их родители, а затем и учителя стали относиться к ребенку предвзято.

Второе заявление написала мама пятиклассника. Она пожаловалась властям, что ее сына обижают одноклассники и их родители. Ребята вообще встречали его у школы с угрозами.

Чтобы примирить стороны, во всех случаях были проведены медиативные процессы. Что касается сбора денег на мероприятия, то тут подключили и полицию.