В Воронежской области женщина ударила ножом в грудь сожителя за то, что он повысил на нее голос

Женщина по приговору суда отправится в колонию на четыре года. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Острогожский межрайонный прокурор Андрей Новиков выступил обвинителем в суде по уголовному делу в отношении 34-летней Юлии К. В июле 2021 года женщина поссорилась со своим сожителем и ударила его кухонным ножом в грудь за то, что мужчина повысил на нее голос. Врачи его спасли.

Весной 2021 года при прохожих обстоятельствах Юлия К. также ударила ножом того же своего бедолагу-сожителя. За это ей дали условный срок.

Теперь женщину признали виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Понятное дело, условный срок перерос в реальный. Ближайшие четыре года Юлия К. проведет в колонии общего режима.