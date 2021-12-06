В Воронеже появится новый жилой комплекс с четырьмя 19-этажными домами

Стройка нового ЖК продлится более пяти лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже начали строить новый жилой комплекс «Молодежный». Об этом сообщили в паблике «Жители Воронежа (мкр Шилово)». Стройка началась за домом № 15Б по улице Теплоэнергетиков, недалеко от берега реки Дон.

По информации на сайте застройщика ГК «Развитие», принадлежащей депутату областной Думы Сергея Гончарова, в новом ЖК, который назвали «Молодежный», будут четыре 19-этажных дома. Возводить жилой комплекс будут не спеша. Планировка домов будет разнообразной – сделают как маленькие квартиры-студии, так и гораздо более просторные трехкомнатные. Строительство планируют закончить только в первом квартале 2027 года.