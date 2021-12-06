К 2026 году в Воронеже появится масштабный центр современного искусства

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2022-м в Воронеже презентуют создание масштабного музея современного искусства. Об этом объявил в своем Телеграм-канале бизнесмен Евгений Хамин. Девелопер собирается создать мекку современного искусства в городе-спутнике «Солнечный» на выезде из Воронежа. Планируется, что первые выставочные площади откроются в сити-парке «Град». К 2026 году будет сформирована вся территория площадью 3500 кв. м.

Хамин признался, что на создание его вдохновил музей современного искусства Гуггенхайма в Бильбао, в котором он был в 2010 году.

- В государственных музеях в лучшем случае показано искусство до авангарда начала 20 века, а ведь потом произошло еще очень много всего интересного, и происходит сейчас - столько интересных художников, которых в наших городах даже негде обычно показать, - считает бизнесмен.

Напомним, о создании музея современного искусства Хамин начал говорить еще лет пять назад.