В Воронеже завершилось расследование дела отчима-истязателя

Обвиняемый проходит по двум делам Фото: из архива «КП»

Следователи завершили расследование уголовного дела об истязании несовершеннолетнего 34-летним отчимом. Напомним, мужчина постоянно избивал и всячески издевался над 12-летним сыном своей жены от прежнего брака. В течение года отчим бил руками и различными предметами по телу, оскорблял нецензурной бранью, запугивал ребенка, причиняя ему физические, психические и нравственные страдания.

- По ходатайству следственных органов в отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в воронежском СУСКе. - В ходе следствия мужчина вину признал частично, подтверждая избиение проводом зарядного устройства и отрицая остальные факты.

Однако это не помешало следствию собрать достаточную доказательную базу. После вручения обвинительного заключения, дело направят на рассмотрение в суд.

Но это не все, в чем уличили горе-отчима. Суд рассматривает в отношении него и другое уголовное дело. Фигуранта обвиняют в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.