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Происшествия4 декабря 2021 8:16

На воронежской трассе улетела в кювет "Мазда" на буксире

Водитель попал в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воробьевском районе в пятницу ночью 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» буксировал на гибкой сцепке «Мазду Трибьют» под управлением 53-летнего мужчины. В какой-то момент буксируемый автомобиль съехал с дороги в правый придорожный кювет.

В результате аварии 53-летний водитель получил различные травмы и попал в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Всего, по данным регионального ГУВД в пятницу на дорогах области произошло 175 ДТП, из них в Воронеже – 145. В семи авариях пострадали 7 человек, один погиб.