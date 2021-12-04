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Общество4 декабря 2021 7:30

В Воронеже умер 103-летний ветеран Федор Луговских

Печальная новость пришла 3 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже 3 декабря скончался ветеран Великой Отечественной войны Федор Луговских, ему было 103 года.

– Федор Михайлович прожил долгую, нелегкую и героическую жизнь. На его судьбе отразились практически все этапы истории советской страны и современной России. Он мужественно защищал Родину от врага, честно работал для ее блага и даже в свои 103 года оставался неравнодушным гражданином. Да, без преувеличения можно сказать: ушла целая эпоха. Покойтесь с миром, воин и труженик. Выражаю глубокое сочувствие родным и близким Федора Михайловича, – отметил в соболезновании семье ветерана губернатор Александр Гусев.

Федор Луговских служил на Балтийском флоте, в годы ВОВ защищал Ленинград, имеет ранение. Принимал участие в прорыве блокады и строительстве «Дороги жизни» по Ладожскому озеру. Брал Кенигсберг и закончил войну в Берлине. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени и множеством других медалей и наград.