Под Воронежем привели в порядок территорию памятника природы "Дача Башкирцева"

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

В Семилукском районе Воронежской области завершились работы по улучшению санитарного состояния памятника природы «Дача Башкирцева». Здесь обрезали 658 слабых, больных, аварийных и сухих деревьев. На территории памятника также собрали мусор, собрали и вывезли древесные отходы.

Общий объем вывезенных отходов с территории дачи составил более 1050 кубометров.

В департаменте природных ресурсов и экологии также рассказали, что в течение 2021 года привели в порядок территории еще двух особо охраняемых природных территорий – Лесопарка Оптимистов и парковой зоны Дворцового комплекса Ольденбургских.