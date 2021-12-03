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Общество3 декабря 2021 11:52

Под Воронежем привели в порядок территорию памятника природы "Дача Башкирцева"

Рабочие опилили деревья и вывезли бытовой мусор
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

В Семилукском районе Воронежской области завершились работы по улучшению санитарного состояния памятника природы «Дача Башкирцева». Здесь обрезали 658 слабых, больных, аварийных и сухих деревьев. На территории памятника также собрали мусор, собрали и вывезли древесные отходы.

Общий объем вывезенных отходов с территории дачи составил более 1050 кубометров.

В департаменте природных ресурсов и экологии также рассказали, что в течение 2021 года привели в порядок территории еще двух особо охраняемых природных территорий – Лесопарка Оптимистов и парковой зоны Дворцового комплекса Ольденбургских.